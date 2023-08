Fuori rosa alla Juve, domani Bonucci può dire addio: tre opzioni sul tavolo

Nella giornata di domani potrebbe sbloccarsi in casa Juventus la cessione dell'ex capitano Leonardo Bonucci.

Nella giornata di domani, riferisce TMW, potrebbe sbloccarsi in casa Juventus la cessione dell'ex capitano Leonardo Bonucci. Messo fuori rosa, il difensore classe '87 che ha un altro anno di contratto col club bianconero ha tre opzioni sul tavolo: in Italia ci sono Genoa e Lazio, in Germania l'Union Berlino.

E domani la Juve potrebbe definire il trasferimento di Bonucci in uno di questi tre club. Bonucci che ha vestito la maglia della Juventus per 12 stagioni ha collezionato con la maglia bianconera oltre 500 presenze ufficiali.