Futuro da sciogliere per Gaetano: oltre alla Cremonese si fa avanti anche l'Empoli

Il Napoli nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione anche per i giocatori che sono rientrati dai prestiti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli nei prossimi giorni dovrà prendere una decisione anche per i giocatori che sono rientrati dai prestiti. La Cremonese infatti non si ferma e lavora per il ritorno di Gianluca Gaetano (22). Il giovane e duttile talento napoletano piace però molto anche all’Empoli, ma il suo futuro dipenderà dalle uscite in mezzo al campo del Napoli.