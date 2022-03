Futuro di nuovo in Italia per Emerson Palmieri? Non solo la Juve, ci pensa anche la Lazio

In attesa delle evoluzioni societarie dei Blues, ci pensa anche la Lazio, con Maurizio Sarri che conosce molto bene il giocatore

C'è anche la Lazio sulle tracce di Emerson Palmieri, terzino sinistro di proprietà del Chelsea ma in forza al Lione. Il club francese può riscattare l'azzurro campione d'Europa al termine della stagione, in caso contrario il giocatore tornerà al Chelsea e sarà nuovamente sul mercato: come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, in attesa delle evoluzioni societarie dei Blues, ci pensa anche la Lazio, con Maurizio Sarri che conosce molto bene il giocatore e che vorrebbe tornare ad allenarlo.