Futuro già scritto per Ghoulam e Malcuit: lasceranno Napoli a fine stagione

Il futuro di due giocatori azzurri è già scritto. Infatti il Napoli ha deciso di non prolungare i contratti di Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, entrambi in scadenza il prossimo giugno. Lasceranno a fine stagione il club partenopeo e saranno liberi di accordarsi con altre squadre. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, attraverso il suo account Twitter.

#Napoli have decided not to extend Faouzi #Ghoulam and Kevin #Malcuit contracts. They will leave at the end of the season as a free agents. #transfers