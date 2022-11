Futuro in Arabia Saudita per Ronaldo? L'Al Nassr presenta un'offerta folle

Secondo quanto riportato dalla CBS infatti, l'Al Nassr avrebbe presentato un'offerta da 215 milioni per tre anni all'asso portoghese

Futuro in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo?. Secondo quanto riportato dalla CBS infatti, l'Al Nassr avrebbe presentato un'offerta da 215 milioni per tre anni all'asso portoghese, attualmente senza squadra dopo l'addio al Manchester United.