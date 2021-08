Futuro in bilico anche per l'altro Insigne: Roberto può lasciare il Benevento

Porte girevoli in casa Crotone, club che in queste ore sta definendo la cessione alla Salernitana del centravanti nigeriano Nwankwo Simy e ha in uscita anche Messias, sempre nel mirino del Torino. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Il club pitagorico, contemporaneamente alle uscite, è anche al lavoro per costruire il nuovo attacco per affrontare da protagonista la Serie B e, secondo quando raccolto, ha messo nel mirino Roberto Insigne. Contatti in corso col Benevento, la volontà è quella di acquistare il calciatore classe '94 a titolo definitivo.