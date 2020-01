Futuro in bilico di Ghoulam: il Napoli si cautela con tre nomi per il nuovo terzino

Il futuro di Ghoulam resta in bilico, per questo motivo il Napoli si cautela e valuta possibili alternative all'algerino. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che nel folto elenco di candidati resiste il nome di Rodriguez, che il Milan non cede in prestito, ma anche dei due greci dell'Olympiakos, ovvero Tsimikas e Koutris. Non resta che sfogliare la margherita e decidere. Ora la priorità è l'accordo definitivo da raggiungere con Amrabat dopo aver trovato da tempo quello col Verona (30 milioni anche con Rrahmani).