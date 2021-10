Futuro in bilico per Solskjaer al Man United: Conte pronto ad ascoltare offerte

Il Manchester United non ha ancora preso la decisione finale riguardo al futuro di Ole Gunnar Solskjaer. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono ancora in corso le riflessioni della società sulla posizione del tecnico dopo la disfatta casalinga contro il Liverpool. Sullo sfondo c'è mister Antonio Conte, non ancora contattato in via ufficiale ma disposto ad ascoltare l'eventuale offerta dei Red Devils.