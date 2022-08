Futuro 'in famiglia' per Ambrosino? Può andare in prestito al Bari

Come riportato dall'esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, il Bari è interessato ad avere l'attaccante in prestito per la prossima stagione

Per Giuseppe Ambrosino potrebbe esserci un futuro lontano da Napoli, ma comunque 'in famiglia'. Come riportato dall'esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, il Bari è interessato ad avere l'attaccante classe 2003 in prestito per la prossima stagione. Una soluzione che il Napoli potrebbe gradire.