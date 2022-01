Futuro in Premier per Cannavaro? E’ in pole per sostituire l’esonerato Ranieri al Watford

Dal possibile approdo sulla panchina della Polonia alla pole position per sostituire Claudio Ranieri nell'Hertfordshire. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico italiano Fabio Cannavaro oggi si contende con l'esperto allenatore inglese Roy Hodgson (il candidato principale individuato invece da Sky Sports UK) il timone degli Hornets penultimi in classifica in Premier League.

La famiglia Pozzo sta scegliendo proprio in queste ore il suo nuovo manager con l'obiettivo, ovviamente, di mantenere la categoria.