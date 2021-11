Futuro in Russia per Gattuso? Lo Spartak offre triennale e ingaggio più che raddoppiato

Futuro in Russia per Gennaro Gattuso? Stando a quanto riferito da Itasportpress.it, l’ex allenatore del Napoli potrebbe ripartire dall’estero. Lo Spartak Mosca punta su un un allenatore che abbia personalità e che sia italiano dopo il successo ottenuto da Massimo Carrera nella stagione 2016/17. Gattuso è avvantaggiato anche perchè non ha pretese elevate. Lo Spartak è pronto ad offrire un contratto triennale e un ingaggio più che raddoppiato rispetto a quello percepito a Napoli. Contatti avviati con l’agente Jorge Mendes. Resta da capire se Gattuso prenderà subito il posto di Rui Vitoria, che sta deludendo, oppure si deciderà di aspettare la nuova stagione. Lo Spartak dopo 13 partite di Russian Premier League è 9 con 18 punti conquistati.