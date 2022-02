Futuro in Turchia per Callejon? Contatti tra il Fenerbahce e l’entourage dello spagnolo

José Maria Callejon al termine della stagione dovrebbe lasciare la Fiorentina al termine del proprio contratto. Non ci sono notizie in merito a possibili trattative per la sua permanenza e ultimamente è finito anche fuori dalle rotazioni dei titolari anche a causa del mercato invernale. Tra i club interessati al suo futuro figura anche il Fenerbahce, che starebbe già parlando col suo entourage per convincerlo a proseguire la sua carriera in Turchia. A riportarlo è Yenakit.com.