Futuro incerto per Ibra: lo svedese valuta la proposta di rinnovo dei L.A. Galaxy

Sempre più incerto il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Al momento non sembrano esserci big in Europa pronte a prendere lo svedese che secondo quanto raccolto da Tmw, sta valutando molto attentamente la nuova proposta contrattuale dei Los Angeles Galaxy: 7 milioni di euro per 24 mesi. Intanto Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic lo ha più volte sentito per cercare di illustrargli la bontà del progetto rossoblu, solo che lo svedese vorrebbe ritornare in Europa solo per una grande. Il Napoli sembra al momento solo guardare in quanto non ha ancora portato un'offerta ufficiale, per l'Inter è stato solo un'idea di Ausilio mentre il Milan per ora non ha smosso le acque.