Gabigol torna in A dopo l’esperienza all’Inter? Ci pensa il Milan per ovviare al flop di Jovic

Gabigol non sta vivendo la sua miglior stagione nel Flamengo, con sole 18 reti (7 nel Brasileirao) in 53 partite giocate

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Iacobellis

Gabigol non sta vivendo la sua miglior stagione nel Flamengo, con sole 18 reti (7 nel Brasileirao) in 53 partite giocate, eppure l'ex meteora dell'Inter sembra essersi rilanciata agli occhi degli osservatori europei. Stando a quanto riporta il Mirror, l'attaccante brasiliano sarebbe finito infatti nel mirino del Manchester United e del Milan.

I rossoneri - si legge - cercano un rinforzo invernale per ovviare al flop di Jovic e vorrebbero riportarlo in Serie A, mentre i Red Devils tenterebbero uno scambio con Antony. Il Fla resta però irremovibile sull'addio della sua punta, valutata non meno di 25 milioni di euro.