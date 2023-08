Gabri Veiga all’Al Ahli: la durata del contratto del centrocampista spagnolo

Gabri Veiga è un nuovo calciatore dell’Al Ahli. Lo spagnolo ha accettato la corte del club saudita, con il quale ha firmato un contratto triennale fino al 2026. Ad annunciare la durata dell’accordo è stata proprio la società araba: “Benvenuto, Gabri! Siamo lieti di annunciare l'acquisto del centrocampista spagnolo Gabri Veiga, dal Celta Vigo, che ha firmato un contratto triennale”.

Bienvenido, Gabri!



We are glad to announce the signing of Spanish midfielder Gabri Veiga, from Celta Vigo, on a 3-year deal#VeigaToAlahli pic.twitter.com/R5I1v95zFn