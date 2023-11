Gabri Veiga-Celta, si allontana il ritorno. Romano: "Per l'Al-Ahli è un giocatore chiave"

Non ci sono ancora cambiamenti sulla situazione di Gabri Veiga nonostante i legami con il ritorno del Celta Vigo. L'Al Ahli considera lo spagnolo che fu vicinissimo al Napoli in estate un giocatore chiave ed è molto soddisfatto del suo impatto. "E Gabri Veiga ha appena completato un'altra prestazione eccezionale. Due gol e due assist nell'ultima partita". A riferirlo su Twitter è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

🇪🇸 There are still no changes on Gabri Veiga situation despite links with Celta Vigo return — Al Ahli consider him key player, very happy with his impact.



…and Gabri Veiga just completed one more top performance. Two goals and two assists in the last game as MOTM. pic.twitter.com/O7vxUnoorw