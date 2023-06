Gabri Veiga difficile: suo agente è molto potente e ci sono offerte dalla Premier

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta facendo una corte serrata allo spagnolo Gabri Veiga, 21 anni, del Celta Vigo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta facendo una corte serrata allo spagnolo Gabri Veiga, 21 anni, del Celta Vigo (clausola rescissoria di 40 milioni). Sul suo talento non si discute e ha un margine di crescita notevole, ma bisogna capire se il calciatore ha l’intenzione di cambiare campionato. Anche perché in Premier Liverpool e Chelsea tentano il calciatore con un ingaggio di almeno 5 milioni di euro ed è gestito da Pini Zahavi, uno dei procuratori più potenti del calcio mondiale. Nelle prossime settimane il Napoli proverà l’affondo finale, ma sarà un’impresa ardua.