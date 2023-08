Gabri Veiga fa partire Gaetano, tanti sono in attesa: lo vogliono 3 club di A e 3 di B

E' questione di ore l'arrivo in Italia di Gabri Veiga per completare il trasferimento.

E' questione di ore l'arrivo in Italia di Gabri Veiga per completare il trasferimento. E per un centrocampista in arrivo ce n'è un altro che può naturalmente partire. Secondo il Corriere dello Sport partirà l'asta per Gianluca Gaetano: lo vogliono Frosinone, Empoli e Verona; e poi Bari, Samp e Parma. Le parti valuteranno la miglior soluzione per avere minutaggio quando smaltirà definitivamente l'infortunio.