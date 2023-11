Gabri Veiga già via dall’Arabia? Vuole tornare in Europa, ma può solo al Celta (che ci pensa)

Gabri Veiga può tornare al Celta Vigo. È una voce che trova conferme in ambienti spagnoli

Gabri Veiga può tornare al Celta Vigo. È una voce che trova conferme in ambienti spagnoli dopo che durante l'estate il centrocampista si era trasferito dalla Galizia all'Al Ahli, inseguendo un contratto multimilionario. Era stato a un passo dal Napoli, ma la trattativa fra i due club non era poi andata a buon fine per qualche milione di euro. Così è anche possibile che ci sia un ritorno in prestito, per poi capire cosa fare in estate, probabilmente una cessione.

Resterebbe da capire il perché. Probabilmente sia perché gli arabi potrebbero volere uno slot occupato diversamente e non da Gabri Veiga, un giocatore in divenire. Ma anche perché lo stesso spagnolo, giovane e di belle speranze, può avere capito che la situazione in Arabia Saudita non è la più congeniale per diventare uno dei migliori centrocampisti di Spagna, rischiando così di chiudersi le porte della Nazionale per molto tempo, non avendo ancora dimostrato di essere da grande squadra.

Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile rientro in Europa già a gennaio, specificatamente al Newcastle. Però Gabri Veiga non ha la possibilità di tornare in nessun club se non il Celta Vigo. Questo perché ha già giocato una partita con la maglia dei galiziani e per il regolamento FIFA non c'è possibilità di un passaggio a una terza squadra che gioca il campionato nelle stesse date di Spagna e Arabia (cioè da luglio a giugno). Potrebbe farlo per altre nazioni come Brasile o Stati Uniti. E a quel punto meglio tornare al Celta Vigo. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com.