Gabri Veiga, indizio dal campo? Verso la panchina per l'esordio in campionato

In questo weekend comincia il campionato spagnolo: domenica il Celta Vigo affronterà l'Osasuna per la prima di Liga ma come scrive il Mundo Deportivo la presenza di Gabri Veiga in campo è tutt'altro che certa. Anzi: il talento spagnolo, infatti, potrebbe partire dalla panchina, sia perché è a corto di preparazione sia per le voci sul mercato. Un indizio sul possibile approdo al Napoli.