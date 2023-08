Gabri Veiga, l'affare sembrava impossibile: ora la strada è spianata

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gabri Veiga ha l’identikit del giovane talento con margini importanti

Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, Gabri Veiga ha l’identikit del giovane talento con margini importanti, nell’ultima stagione in Liga ha realizzato 11 gol e 4 assist, ha partecipato all’Europeo Under 21 con la Spagna sconfitta in finale dall’Inghilterra. I contatti vanno avanti dalla scorsa primavera, sembrava un affare impossibile per la concorrenza di Psg, Arsenal e Chelsea ma il mercato è fatto così, è un gioco di attese. Serve pazienza perché gli scenari possono cambiare, ora su Gabri Veiga il Napoli ha la strada spianata.