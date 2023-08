Gabri Veiga l'ultimo colpo: da Mahrez a Kessiè, l'incredibile estate dell' Al-Ahli

Gabri Veiga sarà solo l'ultimo innesto di calciomercato di un Al-Ahli SFC che questa estate sta definendo una campagna acquisti a dir poco faraonica.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabri Veiga sarà solo l'ultimo innesto di calciomercato di un Al-Ahli SFC che questa estate sta definendo una campagna acquisti a dir poco faraonica. Il club arabo che ha acquistato dalla Serie A la coppia di difensori centrali titolari - Roger Ibanez dalla Roma, poi Merih Demiral dall'Atalanta - sta ora strappando il centrocampista spagnolo che per settimane è stato vicino al Napoli, salvo poi cedere all'offerta economicamente più importante della società di Gedda.

L'Arabia non è solo un paese per giocatori alla ricerca dell'ultimo oneroso contratto. Ma sempre più spesso, come sta capitando per il centrocampista classe 2002, anche il campionato in cui va chi sta muovendo i primi importanti passi nel calcio che conta. Convinto da Jaissle, giovane manager dell'Al-Ahli negli ultimi due anni al Salisburgo, ma soprattutto convinto dai soldi, Gabri Veiga va ad aggiungersi a una rosa con già dieci stranieri, quasi tutti arrivati questa estate.

Detto di Ibanez e Demiral, l'Al-Ahli ha fin qui definito i suoi acquisti più importanti con club di Premier League: dal Newcastle è arrivato Allan Saint-Maximin, dal Chelsea il portiere Edouard Mendy, soprattutto dal Manchester City è arrivato il campione algerino Riyad Mahrez. Ma la campagna acquisti del club di Gedda ha portato in dote anche Franck Kessiè che ha lasciato il Barcellona dopo una sola stagione e uno svincolato di lusso come il brasiliano Roberto Firmino. Gli altri stranieri che erano già in rosa sono Ryad Boudebouz, Ezgjan Alioski - terzino reduce dal prestito al Fenerbahce - e Modou Barrow, ala sinistra gambiana arrivata a gennaio dal Jeonbuk Hyundai Motors, club sudcoreano. Ora è il turno di Gabri Veiga, che ha preferito un club neo promosso in Saudi Pro League al club campione d'Italia. Potere dei petroldollari.