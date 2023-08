Gabri Veiga-Napoli, Romano annuncia: "Si preparano i documenti, ecco quando si firma"

Sempre più vicino l'acquisto di Gabri Veiga da parte del Napoli. Il Club azzurro e il Celta Vigo stanno preparando tutti i documenti per l'affare da firmare domenica. Ad annunciarlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano.

Napoli and Celta Vigo are preparing all documents for Gabri Veiga deal to be signed on Sunday.



Here we go, confirmed.