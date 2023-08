Gabri Veiga-Napoli, Romano chiarisce: "Venerdì accordo raggiunto, poi visite bloccate. Il motivo"

Fabizio Romano, giornalista esperto di mercato, rispondendo ad un'utente su Twitter ha fatto chiarezza sulla trattativa.

Tifosi del Napoli ancora in apprensione per l'esito dell'affare col Celta Vigo per Gabri Veiga. Fabizio Romano, giornalista esperto di mercato, rispondendo ad un'utente su Twitter ha fatto chiarezza sulla trattativa: "Venerdì mattina accordo raggiunto. Sabato documenti per far viaggiare Veiga domenica per le visite. Ci sono problemi, richiesto cambio di alcune condizioni dell’operazione. Veiga non viaggia, visite bloccate. Napoli e Celta oggi/ora in contatto, si tratta. Dire più di così è dura".