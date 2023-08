Gabri Veiga-Napoli, Romano: si spinge per le visite mediche entro il fine settimana

Le cifre sono confermate: 36mln di euro bonus inclusi (nel dettaglio circa 30 di base fissa più 6 di bonus).

E' fatta per Gabri Veiga al Napoli dopo l'accordo trovato nella notte col Celta Vigo. Secondo il giornalista esperto di mercato internazionale, Fabrizio Romano, il club partenopeo sta stilando i documenti per il trasferimento in modo da poter programmare le visite mediche. L'obiettivo del Napoli è che Gabri Veiga arrivi in Italia entro la fine di questa settimana. Le cifre sono confermate: 36mln di euro bonus inclusi (nel dettaglio circa 30 di base fissa più 6 di bonus).