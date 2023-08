Gabri Veiga, oggi l'ultima col Celta Vigo: visite mediche forse già domani

Gabri Veiga oggi sarà a San Sebastian per Real Sociedad-Celta Vigo ma dovrebbe essere la sua ultima apparizione in Liga

Gabri Veiga oggi sarà a San Sebastian per Real Sociedad-Celta Vigo ma dovrebbe essere la sua ultima apparizione in Liga, scrive il Corriere del Mezzogiorno visto che il Napoli ha definito tutti gli accordi con il club spagnolo ed investirà 30 milioni più bonus. Domani - si legge - potrebbero esserci anche le visite mediche a Villa Stuart. Il Napoli intanto lavora anche per definire il rinnovo del contratto di Zielinski, nel corso della prossima settimana dovrebbe esserci l’incontro con il suo procuratore.