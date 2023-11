Gabri Veiga può tornare subito in Europa: presto assalto di una big inglese

Il Newcastle vuole già riportare in Europa Gabriel Veiga. Lo scrive il portale spagnolo Fichajes

Il Newcastle vuole già riportare in Europa Gabriel Veiga. Lo scrive il portale spagnolo Fichajes, secondo il quale il talento ex Celta Vigo sarebbe nel mirino dei Magpies e verrebbe quindi monitorato con attenzione dalla dirigenza del club bianconero.

Dopo un lungo tira e molla col Napoli, il centrocampista 21enne quest'estate si è trasferito in Arabia Saudita per vestire la maglia dell'Al Ahli. Ma il Newcastle non l'ha certo dimenticato ed è pronto a mettere sul tavolo argomenti convincenti nei prossimi mesi per convincerlo a tornare nel nostro continente,