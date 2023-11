Gabri Veiga, ricordate cosa disse? O mentiva o si è già pentito

Gabri Veiga vuole tornare in Liga. La notizia è che ora il Celta è in contatto con l’Al Ahli per il prestito a gennaio

Gabri Veiga vuole tornare in Liga. La notizia è che ora il Celta è in contatto con l’Al Ahli per il prestito a gennaio del forte centrocampista spagnolo. L’anno scorso Veiga aveva segnato 11 gol in 36 presenze. Ad oggi, con i sauditi, ne ha fatto uno in 9 partite. Lo stesso giocatore, poche settimane fa, aveva parlato durante un ritiro dell’Under 21 spiegando che il suo trasferimento non fosse stato per motivi economici.

«Ho scelto un campionato che sta crescendo molto, con giocatori spettacolari» argomentava. O mentiva o qualcosa è cambiato. Due mesi dopo, pare si sia già pentito. Lo scrive il Corriere dello Sport.