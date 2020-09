Gabriel, esordio con gol: subito a segno il nuovo difensore dell'Arsenal

Debutto con goal per Gabriel. L'ex difensore del Lille, primo obiettivo per il Napoli, ha segnato la rete del 2-0 in trasferta nel corso della sfida tra Fulham e Arsenal, la sua nuova squadra. Il match si è concluso 3-0 per i Gunners. Il brasiliano sta guidando la difesa a tre della formazione di Arteta con Holding alla sua destra e Tierney alla sua sinistra. Buona prova, con gol.