Gabriel, il compagno di squadra Fonte: "E' un grande, mi ha chiesto della Premier..."

Jose Fonte, difensore del Lille, ha parlato ai microfoni del portale TalkSport, soffermandosi sul futuro di Gabriel Magalhaes, sul quale ci sono gli interessi forti di Napoli ed Arsenal: "Sono felice per lui, sono molto, molto felice per lui. È un grande giocatore. Il sogno di tutti è giocare in Premier League e mi ha fatto domande sulla Premier League e sui club in Premier League, quindi ho cercato di dargli la migliore e onesta opinione. Spero che prenda la sua decisione e avrà molto successo, non ho dubbi".