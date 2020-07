Gabriel, l'esperto di Ligue 1: "Giovane e molto forte, dal calcio francese si arriva pronti per la Serie A"

Alessandro Canovi, operatore di mercato ed esperto di calcio francese, si è così espresso circa Gabriel Magalhaes ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "È un giocatore giovane, molto forte. Il Lille fa una programmazione molto concreta, produce molti giocatori e vende, però il Lille è bottega cara e ci sono anche squadre di Premier. In questo momento poche squadre europee sono in grado di fare operazioni molto forti. Tutti quelli che provengono dal calcio francese sono quasi sempre pronti per il calcio italiano. Il calcio francese non è di Serie B, è uguale al nostro".