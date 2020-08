Gabriel priorità, ma non solo: spunta anche il nome di Pezzella e una new entry

Gabriel Magalhaes è il principale obiettivo del Napoli per la difesa, ma non solo. Giuntoli valuta anche alternative, tra queste ci sono German Pezzella della Fiorentina e anche Jullien del Celtic. Due calciatori che potrebbero entrare nel mirino solo se il brasiliano dovesse sfumare. Ma la pista è ormai quella e il Napoli farà di tutto per chiudere. Lo scrive il Corriere dello Sport.