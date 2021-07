Gaetano ad un bivio: c'è di nuovo la Cremonese, deciderà Spalletti se blindarlo

Il Napoli riflette su Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 del Napoli può avere la possibilità di essere arricchito ulteriormente con esperienza in B (la Cremonese chiama di nuovo) oppure di restare per giocarsela, se Spalletti dovesse intravedere in lui i margini di miglioramento per farne un centrocampista completo, lanciato da Ancelotti in Champions per sedici emozionanti minuti in Napoli-Genk. Lo scrive il Corriere dello Sport.