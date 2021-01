Gaetano, futuro ancora in bilico: il Pordenone ci spera

Il Pordenone non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Gianluca Gaetano per rinforzare la trequarti. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il club friulano farà un nuovo tentativo nei prossimi giorni per strappare il fantasista classe 2000 alla Cremonese. La buona uscita dell'affare potrebbe dipendere anche dall'utilizzo del giocatore di proprietà del Napoli da parte di Fabio Pecchia: se Gaetano non dovesse scendere in campo nelle prossime gare infatti potrebbe chiedere la cessione al club grigiorosso per andare a giocare altrove con maggiore continuità.