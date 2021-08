Gaetano ha la valigia pronta: lo aspetta l'ex azzurro Pecchia in Serie B

Gianluca Gaetano tornerà alla Cremonese, in Serie B, e non resterà al Napoli per questa stagione. Non ci sono dubbi su quale sia il suo futuro, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport: "Ha una valigia praticamente pronta pure Gianluca Gaetano (21) e la Cremonese non vede l’ora di riabbracciare quel talento che nella passata stagione ha segnato sette gol ed ha conquistato Fabio Pecchia".