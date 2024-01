Gaetano in uscita? Da Milano: "L'Empoli lo vuole in prestito"

Il Napoli è molto attivo sul mercato non solo in entrata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è molto attivo sul mercato non solo in entrata. Dopo Zanoli alla Salernitana, e Zerbin che potrebbe andare al Frosinone, un' altra cessione in prestito si potrebbe concretizzarsi in questa sessione di mercato invernale. L'Empoli vuole Gianluca Gaetano in prestito. A riferirlo su X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.