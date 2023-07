Gaetano in uscita? Torna in auge un'ipotesi in Serie B

Lo scorso anno il centrocampista cresciuto nelle giovanili azzurre è rimasto al Napoli, trovando però poco spazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Bari prosegue la ricerca di rinforzi per centrocampo e attacco e, stando a quanto si legge sulle colonne dell'edizione odierna de La Repubblica, nelle ultime ore è tornato in ballo il nome di Gianluca Gaetano, classe 2000 che potrebbe lasciare il Napoli in prestito in questa finestra di mercato.

Poco spazio al Napoli

Lo scorso anno il centrocampista cresciuto nelle giovanili azzurre è rimasto al Napoli, trovando però poco spazio, ma quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, mettendo a segno anche una rete nell'ultima partita contro la Sampdoria. Per il Bari sarebbe un innesto di assoluto spessore.