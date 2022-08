Gaetano, la Cremonese ci spera: può arrivare a gennaio

Cremonese, rinforzi dal mercato per trasformare i complimenti in punti: si spera in Gianluca Gaetano (magari da gennaio)

Cremonese, rinforzi dal mercato per trasformare i complimenti in punti: si spera in Gianluca Gaetano (magari da gennaio). Così scrive Tuttomercatoweb: "In quest'ottica la società grigiorossa si sta muovendo per completare l'organico: il direttore sportivo Giacchetta ha chiuso per l'arrivo a titolo definitivo di Afena-Gyan dalla Roma (perfetto per il gioco di mister Alvini) e ora guarda al centrocampo. Lo scambio con l'Ascoli tra Saric e Valzania perde quota, mentre prosegue il pressing con la Juventus per Nicolò Fagioli, che a Cremona tornerebbe volentieri come Gaetano, che il Napoli potrebbe tenere almeno fino a gennaio.

Allo stesso tempo la Cremonese è concentrata per preparare la sfida al Torino, di sabato pomeriggio (la prima in uno Zini rinnovato in tempi record). Per oliare i meccanismi serve tempo, soprattutto per una squadra rivoluzionata quasi completamente in questi due mesi, sia a livello tattico che di rosa."