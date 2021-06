Gaetano piace a tanti: due club di B sul giovane trequartista del Napoli

Dopo 18 mesi giocati su ottimi livelli con la maglia della Cremonese il centrocampista offensivo Gianluca Gaetano è in procinto di tornare al Napoli proprietario del cartellino che poi dovrà decide cosa fare del giovane calciatore. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il classe 2000 sarebbe nel mirino di due ambiziosi club cadetti come Reggina e Crotone che avrebbero chiesto informazione ai partenopei. Si potrebbe dunque profilare un derby calabrese per Gaetano.