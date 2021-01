Gaetano può lasciare la Cremonese in crisi: sull’azzurro c’è il Pordenone

La Cremonese vive un momento di estrema difficoltà. Dopo l'ultima sconfitta contro il Chievo, per la squadra grigiorossa la strada si è messa decisamente in salita. Ecco perchè Gianluca Gaetano, in prestito dal Napoli, potrebbe cambiare maglia: secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, il club di De Laurentiis potrebbe decidere di dirottare il prestito in casa Podernone.