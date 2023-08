Gaetano può partire in prestito: due club di Serie A su di lui, uno è in vantaggio

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Empoli sarebbe in vantaggio ma in corsa ci sarebbe anche il Frosinone.

Buone notizie per il Napoli. Nella giornata di ieri, la squadra di Rudi Garcia è tornata ad allenarsi a Castel Volturno in vista del debutto casalingo di domenica sera contro il Sassuolo. Gianluca Gaetano è stato nuovamente aggregato al gruppo dopo il brutto infortunio del 4 giugno scorso quando riportò a frattura del quinto metatarso del piede sinistro e si dovette operare. Adesso è tutto alle spalle e il ragazzo è a disposizione.

Futuro in prestito?

Tuttavia il suo futuro potrebbe non essere in azzurro. La prossima stagione il centrocampista potrebbe giocarla con un'altra casacca con il club partenopeo che lo potrebbe cedere in prestito per consentirgli di acquisire minuti ed esperienza. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Empoli sarebbe in vantaggio ma in corsa ci sarebbe anche il Frosinone.