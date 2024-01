Gaetano può partire: piace a due club di Serie A e non solo

Su Gianluca Gaetano c'è l'interesse di Cagliari e Salernitana, ma anta ammiratori anche in Serie B

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, il mercato in uscita del Napoli non è ancora chiuso. Infatti, su Gianluca Gaetano c'è l'interesse di Cagliari e Salernitana, che l'hanno chiesto agli azzurri con la formula del prestito. Il centrocampista classe 2000 vanta ammiratori anche in Serie B.

Negli scorsi giorni già l'agente del giocatore aveva anticipato una possibile partenza. Infatti, con il passaggio al 3-4-3 e il conseguente impiego di soli due centrocampisti, ci sarebbe meno spazio per il ragazzo cresciuto nella primavera azzurra, che potrebbe così andare a cercare minutaggio altrove