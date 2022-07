Gaetano può tornare alla Cremonese? Il ds: "Non stiamo parlando di mercato con il Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

"Non ci sono dubbi sulla crescita di Gaetano e non mi sorprende che stia facendo bene in queste prime uscite con il Napoli. È un giocatore che può essere a tutti gli effetti un giocatore da Serie A. In questo momento non stiamo parlando con il Napoli di mercato". Così a Radio Kiss Kiss Napoli il ds della Cremonese Simone Giacchetta, su un possibile ritorno a Cremona di Gianluca Gaetano. Tra i protagonisti della promozione in Serie A della squadra dell'allora tecnico Fabio Pecchia, Gaetano è tra gli uomini che Luciano Spalletti sta valutando in queste settimane di ritiro del Napoli.