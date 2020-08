Gaetano, vicino il rinnovo del prestito alla Cremonese: un anno intero in B per spiccare il volo

3 gol, 2 assist e sprazzi di talento purissimo in 700 minuti d'impiego. Il classe 2000 Gianluca Gaetano (che non dovrebbe fare tappa a Castel di Sangro) è pronto a ripartire ancora da Cremona per una stagione completa in Serie A per provare a spiccare definitivamente il volo. Nonostante tante offerte, anche dalla Serie A, secondo i colleghi di cuoregrigiorosso.com, il talento di proprietà del Napoli potrebbe restare un altro anno alla Cremonese che insiste per rinnovare il prestito, accontentando così anche il tecnico Bisoli che vuole ancora lavorare con lui per aiutarlo a migliorarsi ulteriormente.