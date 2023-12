Gaetano, Zanoli e Zerbin in uscita: le richieste dalla Serie A non mancano

In casa Napoli sono diversi i giocatori che verranno ceduti in prestito a gennaio per permettergli di accumulare ulteriore esperienza e minuti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli sono diversi i giocatori che verranno ceduti in prestito a gennaio per permettergli di accumulare ulteriore esperienza e minuti dopo che nella passata stagione avevano fatto vedere buone cose lontano dal capoluogo campano. Si tratta del terzino Alessando Zanoli, del centrocampista Gianluca Gaetano e dell’esterno offensivo Alessio Zerbin.

La destinazione prediletta del primo è il Genoa, nonostante nella passata stagione abbia vestito la maglia dei rivali della Sampdoria, ma sulle sue tracce ci sono anche Salernitana, Hellas Verona e sopratutto Frosinone che guarda a diversi talenti presenti nella rosa degli azzurri.

Ai ciociari infatti piacciono anche, per non dire soprattutto, l’esterno d’attacco Alessio Zerbin, 31 presenze con 9 reti e 3 assist nel 2021/22 con la maglia dei laziali, e quel Gianluca Gaetano che era stato vicino al Frosinone in estate per poi restare a Napoli. Su quest’ultimo c’è però da battere la concorrenza di Empoli e Lecce. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.