Galatasaray, il comunicato su Mertens: "Un fuoriclasse che ha superato Maradona"

Il Galatasaray annuncia il colpo Dries Mertens in attacco. Dopo il principio d'accordo di sabato scorso, il club turco questa sera ha diramato un comunicato ufficiale per confermare il tesseramento dell'ex Napoli. "Dries Mertens ha firmato. Giocando nel Napoli in Serie A durante nove anni, il fuoriclasse belga ha scritto il suo nome nella storia come capocannoniere del club italiano, superando la leggenda Diego Armando Maradona con 148 gol e 47 assist in 397 partite. Diamo il benvenuto a Mertens e gli facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa", si legge sul sito del Gala.