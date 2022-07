Galliani stringe per Petagna: incontro con Giuntoli per chiudere l'affare

Adriano Galliani ha incontrato il ds del Napoli Giuntoli per cercare di trovare la quadra anche su Andrea Petagna.

È un Monza scatenato sul mercato, quasi incontenibile. E dopo aver praticamente rifatto la squadra, i brianzoli stanno agendo sul reparto avanzato: ormai a un passo l'accordo con l'Hellas Verona per Gianluca Caprari mentre Adriano Galliani ha incontrato il ds del Napoli Giuntoli per cercare di trovare la quadra anche su Andrea Petagna.

Monza-Caprari, manca l'accordo col giocatore

Ieri è stata un'altra giornata importante per i colori biancorossi: i brianzoli hanno infatti trovato l'accordo con l'Hellas Verona per il trasferimento di Gianluca Caprari con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, bonus compresi. Al momento manca però l'accordo con l'entourage del giocatore, sarà necessario trovare l'intesa tra le parti: una trattativa che gli uomini di mercato cercheranno di chiudere nel giro di 48 ore per poter dare a Stroppa un'altra pedina importante per il reparto avanzato.

Incontro col Napoli per Petagna

Discorso simile per quanto riguarda Andrea Petagna. L'ad biancorosso ha raggiunto Giuntoli in ritiro per chiudere la trattativa relativa all'attaccante azzurro, ormai fuori dal progetto di Spalletti. A ribadire la volontà del club è stato lo stesso Galliani ai taccuini di repubblica.it direttamente dai corridoi del Senato: "Gli voglio bene lo comprai per la prima volta a 14 anni dalla Triestina, stiamo trattando". La formula è sempre la stessa, prestito con obbligo di riscatto. Nuovi arrivi dunque, per poter continuare a sognare dopo la promozione in serie A