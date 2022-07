Galliani su Petagna: "Lo sento, ci vogliamo bene. Ma da questo a dire che sarà del Monza..."

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato anche dell'obiettivo Andrea Petagna in un'intervista a margine della conferenza stampa

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato anche dell'obiettivo Andrea Petagna in un'intervista a margine della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie: "Lo sento, lo ascolto, gli voglio bene. Io spesso la sera parlo con giocatori che avevo anni fa, sono tutti amici. Quando ci si incontra per caso tra me e Petagna baci e abbracci, ma da lì a diventare un giocatore del Monza ce ne passa", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.