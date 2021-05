Galtier conteso in Francia: ha l'accordo col Nizza ma oggi incontrerà il Lione

Dopo aver trovato un accordo di massimo col Nizza, nella giornata di oggi l'allenatore campione di Francia Christophe Galtier - riporta 'Le Progres' - incontrerà i vertici dell'Olympique Lione.

Alla ricerca del successore di Rudi Garcia, l'OL proverà a convincere l'ormai ex manager del Lille a sposare la causa del club che ha chiuso l'ultima Ligue 1 al quarto posto. Galtier è anche opzione per il Napoli, come confermato dallo stesso allenatore in una recente intervista.