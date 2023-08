Garcia blocca Zanoli: solo una proposta fuori mercato dello Sporting può cambiare le cose

Nel progetto di Rudi Garcia c'è anche Alessandro Zanoli: secondo il Corriere dello Sport per il laterale azzurro niente Genoa e niente Sporting Lisbona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel progetto di Rudi Garcia c'è anche Alessandro Zanoli: secondo il Corriere dello Sport per il laterale azzurro niente Genoa e niente Sporting Lisbona, che ci ha provato e potrebbe riuscirci solo dinnanzi ad una proposta scioccante. Al momento dunque è lui il vice-Di lorenzo

Ne ha parlato anche Rudi Garcia, in conferenza stampa, nell'ambito di una domanda proprio su Di Lorenzo: "Sappiamo quanto è forte e importante per noi ma non è che tutti potranno fare 55 partite. Ho bisogno di tutti, anche di Zanoli. Per adesso giocheremo dopo otto giorni e quindi abbiamo tempo di recuperare ma poi inizierà la maratona tra Nazionali e Champions League"